Володин: родители жалуются на чрезмерную нагрузку школьников
От родителей поступает много обращений о чрезмерном характере нагрузки школьников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения, что сказывается на здоровье.
«Более того, при такой занятости у ребенка практически не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями», – добавил председатель Госдумы.
На нагрузку, по словам Володина, влияют постоянное усложнение учебной программы и домашних заданий, перегруженное расписание, факультативы, индивидуальные проекты, дополнительное образование, подготовка к контрольным и ЕГЭ, учеба по субботам.
19 нояря правительство утвердило план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 г. Он предполагает повышение качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов и устранение их дефицита. Документом предусмотрено увеличение не менее чем на 10% ежегодно, начиная с 2024 г. количества школьников, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне. До 2030 г. предписано до 35% увеличить долю выбравших профильную математику и естественнонаучные предметы (химию, физику, информатику и биологию) в качестве испытания на ЕГЭ.