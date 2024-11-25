Володин: родители жалуются на чрезмерную нагрузку школьников

19 нояря правительство утвердило план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 г. Он предполагает повышение качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов и устранение их дефицита. Документом предусмотрено увеличение не менее чем на 10% ежегодно, начиная с 2024 г. количества школьников, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне. До 2030 г. предписано до 35% увеличить долю выбравших профильную математику и естественнонаучные предметы (химию, физику, информатику и биологию) в качестве испытания на ЕГЭ.