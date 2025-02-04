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СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Запорожье

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить круг лиц, причастных к совершению преступления.

«Всего в автобусе находились 20 несовершеннолетних и сопровождающий», – уточнили в пресс-службе СК РФ.

По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. Были ранены пятеро детей и водитель. Пострадавших госпитализировали. Сейчас на месте работают оперативные службы. Школьники, по информации Минздрава РФ, находятся в состоянии средней тяжести, а водитель автобуса получил тяжелые травмы. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после происшествия спросила о том, что скажут международные правозащитники после атаки ВСУ на автобус с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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