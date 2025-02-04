СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Запорожье

По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. Были ранены пятеро детей и водитель. Пострадавших госпитализировали. Сейчас на месте работают оперативные службы. Школьники, по информации Минздрава РФ, находятся в состоянии средней тяжести, а водитель автобуса получил тяжелые травмы.