СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Запорожье
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить круг лиц, причастных к совершению преступления.
«Всего в автобусе находились 20 несовершеннолетних и сопровождающий», – уточнили в пресс-службе СК РФ.
По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. Были ранены пятеро детей и водитель. Пострадавших госпитализировали. Сейчас на месте работают оперативные службы. Школьники, по информации Минздрава РФ, находятся в состоянии средней тяжести, а водитель автобуса получил тяжелые травмы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после происшествия спросила о том, что скажут международные правозащитники после атаки ВСУ на автобус с детьми.