Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Число оконченных дел об экономических преступлениях выросло почти в 1,5 раза

Ведомости

В 2024 г. почти в 1,5 раза возросло число оконченных дел об экономических преступлениях в бюджетной сфере. В частности, увеличилось количество расследованных преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом и хищением средств в рамках государственного оборонного заказа. Об этом на оперативном совещании рассказал замглавы МВД – начальник Следственного департамента министерства Сергей Лебедев.

Абсолютные показатели в сообщении на сайте «МВД медиа» не приводятся. В целом в прошлом году на 13% уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследования. На 2% сократилось число отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел.

По словам Лебедева, в 2024 г. наиболее эффективно работали органы предварительного следствия главных управлений МВД по Москве, Иркутской, Московской, Ростовской, Свердловской областям, УМВД России по Брянской, Оренбургской, Рязанской областям и управление на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Российские правоохранительные органы регулярно сообщают о расследовании преступлений, связанных с бюджетными средствами. В частности, в феврале в Замоскворецком суде Москвы завершился процесс над гендиректором компании ООО «БФМ», которая, по версии следствия, поставила более 350 000 бракованных форменных рубашек для сотрудников МВД. Гособвинитель в прениях запросил наказание для бизнесмена Бориса Ляшука в виде девяти лет лишения свободы, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса. Преступление, по данным следствия, мог организовать кто-то из сотрудников министерства. Ляшуку за хищение более 500 млн руб. предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вину он не признал.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных