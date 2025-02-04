Число оконченных дел об экономических преступлениях выросло почти в 1,5 раза
В 2024 г. почти в 1,5 раза возросло число оконченных дел об экономических преступлениях в бюджетной сфере. В частности, увеличилось количество расследованных преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом и хищением средств в рамках государственного оборонного заказа. Об этом на оперативном совещании рассказал замглавы МВД – начальник Следственного департамента министерства Сергей Лебедев.
Абсолютные показатели в сообщении на сайте «МВД медиа» не приводятся. В целом в прошлом году на 13% уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследования. На 2% сократилось число отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел.
По словам Лебедева, в 2024 г. наиболее эффективно работали органы предварительного следствия главных управлений МВД по Москве, Иркутской, Московской, Ростовской, Свердловской областям, УМВД России по Брянской, Оренбургской, Рязанской областям и управление на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Российские правоохранительные органы регулярно сообщают о расследовании преступлений, связанных с бюджетными средствами. В частности, в феврале в Замоскворецком суде Москвы завершился процесс над гендиректором компании ООО «БФМ», которая, по версии следствия, поставила более 350 000 бракованных форменных рубашек для сотрудников МВД. Гособвинитель в прениях запросил наказание для бизнесмена Бориса Ляшука в виде девяти лет лишения свободы, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса. Преступление, по данным следствия, мог организовать кто-то из сотрудников министерства. Ляшуку за хищение более 500 млн руб. предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вину он не признал.