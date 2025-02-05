ФАС проанализирует закупки препарата для лечения рассеянного склероза

Рассеянный склероз – тяжелое хроническое аутоиммунное заболевание, связанное с поражением миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в 2022 г. диагноз был поставлен 6800 пациентам, это на 18% больше по сравнению с 2020 г. Обрести контроль над рассеянным склерозом и отсрочить инвалидность помогают эффективная диагностика, помощь неврологов и осведомленность пациентов о способах борьбы с заболеванием.