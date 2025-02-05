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ФАС проанализирует закупки препарата для лечения рассеянного склероза

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с МНН «Интерферон бета-1а». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас контракт на закупку лекарства заключен с единственным участником. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» при Минздраве РФ подписал с фармкомпанией АО «Биокад» контракт на поставку препарата «Тебериф». 

В России зарегистрировано еще несколько препаратов с МНН «Интерферон бета-1а», включая «Ребиф» производства ООО «Мерк» и «Генфаксон» производства ООО «Медицинская исследовательская компания «МИК». Служба обратилась к этим фармкомпаниям за пояснениями о причинах отсутствия заявок на поставку указанных лекарств.

В случае выявления признаков ограничения конкуренции при закупке ФАС примет антимонопольные меры.

Рассеянный склероз – тяжелое хроническое аутоиммунное заболевание, связанное с поражением миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в 2022 г. диагноз был поставлен 6800 пациентам, это на 18% больше по сравнению с 2020 г. Обрести контроль над рассеянным склерозом и отсрочить инвалидность помогают эффективная диагностика, помощь неврологов и осведомленность пациентов о способах борьбы с заболеванием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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