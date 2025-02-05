ФАС проанализирует закупки препарата для лечения рассеянного склероза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с МНН «Интерферон бета-1а». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сейчас контракт на закупку лекарства заключен с единственным участником. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» при Минздраве РФ подписал с фармкомпанией АО «Биокад» контракт на поставку препарата «Тебериф».
В России зарегистрировано еще несколько препаратов с МНН «Интерферон бета-1а», включая «Ребиф» производства ООО «Мерк» и «Генфаксон» производства ООО «Медицинская исследовательская компания «МИК». Служба обратилась к этим фармкомпаниям за пояснениями о причинах отсутствия заявок на поставку указанных лекарств.
В случае выявления признаков ограничения конкуренции при закупке ФАС примет антимонопольные меры.
Рассеянный склероз – тяжелое хроническое аутоиммунное заболевание, связанное с поражением миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в 2022 г. диагноз был поставлен 6800 пациентам, это на 18% больше по сравнению с 2020 г. Обрести контроль над рассеянным склерозом и отсрочить инвалидность помогают эффективная диагностика, помощь неврологов и осведомленность пациентов о способах борьбы с заболеванием.