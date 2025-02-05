Суд запретил выезд из России экс-акционеру банка «Экспресс-кредит» Хмельницкому
Арбитражный суд Москвы запретил выезд из России бывшему акционеру банка «Экспресс-кредит» Андрею Хмельницкому. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).
Хмельницкий был привлечен к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ. Потенциальный размер ответственности может составлять 2,8 млрд руб. Основанием стала выдача банком заведомо невозвратных кредитов, поясняет АСВ.
В 2016 г. Центробанк отозвал лицензию у банка из-за проведения «сомнительных транзитных операций».
В 2017 г. сообщалось, что разница между активами и обязательствами банка «Экспресс-кредит» составляла 1,14 млрд руб.