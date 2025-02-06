В ГД внесли законопроект об усилении ответственности за возбуждение ненависти

Согласно законопроекту, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, будет назначен штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного, либо принудительные работы на срок от одного до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.