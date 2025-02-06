В ГД внесли законопроект об усилении ответственности за возбуждение ненависти
Правительство внесло в Государственную думу (ГД) законопроект, согласно которому действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия, будут отнесены к уголовной ответственности после первого привлечения по соответствующей статье, следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Согласно законопроекту, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, будет назначен штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного, либо принудительные работы на срок от одного до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на повышение уровня уголовно-правовой охраны основ конституционного строя в части совершенствования механизма противодействия возбуждению ненависти либо вражды и унижению человеческого достоинства.
В записке также указано, что, согласно анализу дел по указанной статье, в 42% случаев дела возбуждались по факту совершения противоправного действия оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения. В абсолютном большинстве случаев возбуждение ненависти происходило путем размещения публикаций и комментариев в социальных сетях и мессенджерах. Как правило, ненависть возбуждалась по мотивам национальной принадлежности. Как сообщается в записке, такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти.
На данный момент наказание за указанное деяние назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. По сути, инициатива направлена на криминализацию действий, в настоящий момент квалифицируемых как административное правонарушение.
20 января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающееся оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердил собеседник в правительстве.