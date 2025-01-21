Минюст предлагает ужесточить ответственность за возбуждение ненависти

Минюст предлагает ужесточить ответственность за возбуждение ненавистиПривлекать к уголовной ответственности теперь можно будет за однократное совершение такого деяния
Статья 282 Уголовного кодекса (УК) будет ужесточена. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 января одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающееся оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник и подтвердил собеседник в правительстве.
Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 282 УК. Сейчас наказание за указанное деяние назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В новой редакции, в случае ее принятия, ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка.
В прошлом году из 734 административных дел по ст. 20.3.1 КоАПа (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства) почти в половине случаев (313) дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете. Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов. Он считает такие деяния «крайней формой злоупотребления свободой слова».
По сути, инициатива направлена на криминализацию действий, в настоящий момент квалифицируемых как административное правонарушение в соответствии со ст. 20.3.1 КоАПа, пояснил заместитель председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. По его словам, на практике в качестве наказания за такое преступление чаще встречаются штрафы (от 300 000 до 500 000 руб.). Но есть примеры наказания в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Внесение изменений выразится в увеличении количества обвинительных приговоров, считает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. В 2023 г. по ст. 282 УК было осуждено 48 человек, говорится в сопроводительных документах к проекту закона.
Включение в ч. 1 ст. 282 УК признака сопряженности с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения видится лишь еще раз повторяющим, что под действиями следует в том числе понимать высказывания, обосновывающие необходимость применения насилия, отметил Егулемов. Но эта поправка, по его мнению, уже не повлечет изменения направления развития судебной практики по такой категории дел.
А вот дополнение ч. 2 ст. 282 УК такими квалифицирующими признаками, как совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (вместо организованной группы), продолжил эксперт, может в перспективе увеличить количество случаев привлечения к уголовной ответственности. Более того, упрощается доказывание по уголовным делам, так как для установления организованной группы необходимо гораздо больше подтверждающих факторов, заметил Егулемов.
Эта инициатива, как указал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков, определенно направлена на расширение «зоны покрытия» ст. 282 УК. Он соглашается, что в случае принятия изменений количество уголовных дел увеличится.
По мнению управляющего партнера ЮК «Альтависта» Владимира Воронина, новая редакция статьи, к сожалению, не устраняет противоречий, существовавших много лет, а еще больше их усугубляет. Например, отметил эксперт, высказывание о необходимости ответственности в отношении чиновников, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, исходя из имеющейся формулировки может быть расценено как преступление.