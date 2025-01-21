Минюст предлагает ужесточить ответственность за возбуждение ненависти

По сути, инициатива направлена на криминализацию действий, в настоящий момент квалифицируемых как административное правонарушение в соответствии со ст. 20.3.1 КоАПа, пояснил заместитель председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. По его словам, на практике в качестве наказания за такое преступление чаще встречаются штрафы (от 300 000 до 500 000 руб.). Но есть примеры наказания в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.