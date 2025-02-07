В Москве обновлен максимум атмосферного давления
В Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. Столбик барометров поднялся до отметки 774,3 мм рт. ст., передает центр «Фобос».
Это значение побило рекорд, который держался с 2012 г. В тот год атмосферное давление составляло 773,7 мм рт. ст. Синоптики предполагают, что скоро будет побит рекорд высокого атмосферного давления февраля и его значение составит 776 мм рт. ст.
Синоптики предупреждают, что столбик барометров продержится на значениях выше нормы до середины февраля.
6 февраля европейская метеорологическая служба Copernicus сообщила, что минувший январь был самым теплым за всю историю наблюдений.