В Москве обновлен максимум атмосферного давления

Это значение побило рекорд, который держался с 2012 г. В тот год атмосферное давление составляло 773,7 мм рт. ст. Синоптики предполагают, что скоро будет побит рекорд высокого атмосферного давления февраля и его значение составит 776 мм рт. ст.