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В Москве обновлен максимум атмосферного давления

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В Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. Столбик барометров поднялся до отметки 774,3 мм рт. ст., передает центр «Фобос».

Это значение побило рекорд, который держался с 2012 г. В тот год атмосферное давление составляло 773,7 мм рт. ст. Синоптики предполагают, что скоро будет побит рекорд высокого атмосферного давления февраля и его значение составит 776 мм рт. ст.

Синоптики предупреждают, что столбик барометров продержится на значениях выше нормы до середины февраля.

6 февраля европейская метеорологическая служба Copernicus сообщила, что минувший январь был самым теплым за всю историю наблюдений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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