Турпоток в Россию увеличился в два раза в 2024 году

Больше всего Россию посетили туристы из Китая – 848 000 визитов с целью туризма. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза по сравнению с 2023 г., когда РФ посетили всего 200 000 китайцев. На втором месте по въездному турпотоку оказалась Германия: 65 800 немцев посетили Россию в 2024 г. Отмечается, что немцы приезжают в Россию с личными или деловыми целями чаще, чем с туристическими. На третьем месте по количеству приезжающих – ОАЭ. 65 300 граждан Эмиратов стали туристами в РФ в 2024 г.