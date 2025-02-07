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Турпоток в Россию увеличился в два раза в 2024 году

Ведомости

Туристический поток в Россию в 2024 г. увеличился в два раза. Так, в прошедшем году страну с туристическими целями посетили 1,57 млн иностранцев. В 2023 г. это число составило 670 700 человек. Такую статистику приводит ассоциация туроператоров России (АТОР).

Больше всего Россию посетили туристы из Китая – 848 000 визитов с целью туризма. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза по сравнению с 2023 г., когда РФ посетили всего 200 000 китайцев. На втором месте по въездному турпотоку оказалась Германия: 65 800 немцев посетили Россию в 2024 г. Отмечается, что немцы приезжают в Россию с личными или деловыми целями чаще, чем с туристическими. На третьем месте по количеству приезжающих – ОАЭ. 65 300 граждан Эмиратов стали туристами в РФ в 2024 г.

В топ-10 стран, откуда приезжают в Россию с туристическими целями, вошли также Турция, Туркмения, Саудовская Аравия, Иран, Казахстан, Индия и Куба.

Отмечается, что популярными маршрутами у туристов являются Москва, Санкт-Петербург и Мурманск. В 2024 г. к этим городам добавилась Казань.

В январе стало известно, что количество туристических поездок в России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В 2023 г. показатель составил 78 млн. В Российском союзе туриндустрии количество поездок по стране в 2024 г. оценивают примерно в 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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