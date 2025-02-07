Турпоток в Россию увеличился в два раза в 2024 году
Туристический поток в Россию в 2024 г. увеличился в два раза. Так, в прошедшем году страну с туристическими целями посетили 1,57 млн иностранцев. В 2023 г. это число составило 670 700 человек. Такую статистику приводит ассоциация туроператоров России (АТОР).
Больше всего Россию посетили туристы из Китая – 848 000 визитов с целью туризма. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза по сравнению с 2023 г., когда РФ посетили всего 200 000 китайцев. На втором месте по въездному турпотоку оказалась Германия: 65 800 немцев посетили Россию в 2024 г. Отмечается, что немцы приезжают в Россию с личными или деловыми целями чаще, чем с туристическими. На третьем месте по количеству приезжающих – ОАЭ. 65 300 граждан Эмиратов стали туристами в РФ в 2024 г.
В топ-10 стран, откуда приезжают в Россию с туристическими целями, вошли также Турция, Туркмения, Саудовская Аравия, Иран, Казахстан, Индия и Куба.
Отмечается, что популярными маршрутами у туристов являются Москва, Санкт-Петербург и Мурманск. В 2024 г. к этим городам добавилась Казань.
В январе стало известно, что количество туристических поездок в России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В 2023 г. показатель составил 78 млн. В Российском союзе туриндустрии количество поездок по стране в 2024 г. оценивают примерно в 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.