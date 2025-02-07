Самолет упал на автобус в бразильском Сан-Паулу
Самолет среднего размера упал на автобус в Сан-Паулу в Бразилии. Предварительно, погибли два человека, сообщает Record.
В момент авиакатастрофы автобус стоял на дороге. Оба транспортных средства загорелись, на месте работают пожарные. По предварительным данным, погибли мотоциклист, проезжавший мимо места, где рухнул самолет, а также человек, находившийся в автобусе.
По словам капитана пожарной службы Андре Элиаса, на данный момент первостепенной задачей является «спасение жертв, которые могут быть еще живы».
6 февраля легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома «Мячково» в Московской области. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что находившиеся на его борту два человека погибли.