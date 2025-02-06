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Два человека погибли после падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Ведомости

В Московской области в районе аэродрома Мячково упал легкомоторный самолет, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что находившиеся на его борту два человека погибли.

На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. В ведомстве добавили, что обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Следователи также начали проверку по факту падения самолета.

Telegram-канал Mash пишет, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а на его борту, предварительно, находились курсант и пилот-инструктор. По информации канала, Tecnam P-2002JF Sierra с бортовым номером RA-01808 перестал выходить на связь в 13:11 мск, затем он упал в поле и загорелся. С неба его заметил экипаж другого борта, который и сообщил о крушении, отмечает Mash.

12 июля прошлого года в Коломенском районе Подмосковья упал самолет Sukhoi Superjet. Борт потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта. Погибли трое пилотов. Причиной падения мог стать отказ двигателя, писало ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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