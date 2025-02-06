Два человека погибли после падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Telegram-канал Mash пишет, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а на его борту, предварительно, находились курсант и пилот-инструктор. По информации канала, Tecnam P-2002JF Sierra с бортовым номером RA-01808 перестал выходить на связь в 13:11 мск, затем он упал в поле и загорелся. С неба его заметил экипаж другого борта, который и сообщил о крушении, отмечает Mash.