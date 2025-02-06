Два человека погибли после падения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Московской области в районе аэродрома Мячково упал легкомоторный самолет, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что находившиеся на его борту два человека погибли.
На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. В ведомстве добавили, что обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Следователи также начали проверку по факту падения самолета.
Telegram-канал Mash пишет, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а на его борту, предварительно, находились курсант и пилот-инструктор. По информации канала, Tecnam P-2002JF Sierra с бортовым номером RA-01808 перестал выходить на связь в 13:11 мск, затем он упал в поле и загорелся. С неба его заметил экипаж другого борта, который и сообщил о крушении, отмечает Mash.
12 июля прошлого года в Коломенском районе Подмосковья упал самолет Sukhoi Superjet. Борт потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта. Погибли трое пилотов. Причиной падения мог стать отказ двигателя, писало ТАСС со ссылкой на оперативные службы.