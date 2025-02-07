Следствие завершило предварительное расследование по делу Удальцова
Предварительное расследование по уголовному делу в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова завершено, сообщил «Ведомостям» его адвокат Дмитрий Репкин.
«Сейчас идет ознакомление Сергея и его защиты с материалами», – уточнил адвокат.
Удальцов был арестован 12 января 2024 г. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» утверждал, что уголовное дело было возбуждено из-за постов Удальцова в Telegram-канале. Он проходит по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете).
Активист утверждал, что следствие инкриминирует ему публичную поддержку марксистского кружка в Уфе. В феврале прошлого года Удальцов был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.