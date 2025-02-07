Следствие завершило предварительное расследование по делу Удальцова

Удальцов был арестован 12 января 2024 г. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» утверждал, что уголовное дело было возбуждено из-за постов Удальцова в Telegram-канале. Он проходит по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете).