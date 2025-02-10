Суд отправил в колонию на шесть лет поставщика рубашек для МВД за мошенничество

Мошенничество установлено при заключении госконтракта между БМФ и МВД на сумму 564,5 млн руб. Компания должна была изготовить для МВД более 350 600 рубашек. Однако Ляшук для экономии средств перепоручил заказ фабрике «Надежда» и дал задание отшить рубашки из низкокачественных материалов.