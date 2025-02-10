Суд отправил в колонию на шесть лет поставщика рубашек для МВД за мошенничество
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к шести годам колонии экс-генерального директора компании БМФ Бориса Ляшука по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Мошенничество установлено при заключении госконтракта между БМФ и МВД на сумму 564,5 млн руб. Компания должна была изготовить для МВД более 350 600 рубашек. Однако Ляшук для экономии средств перепоручил заказ фабрике «Надежда» и дал задание отшить рубашки из низкокачественных материалов.
Иск МДВ на сумму 564 млн руб. удовлетворен полностью. Ляшука приговорили к шести годам колонии общего режима. Сам бизнесмен вину не признает.
4 февраля стало известно, что прокурор запросил девять лет колонии для бизнесмена. Кроме того, гособвинитель требовал назначить ему штраф в размере 1 млн руб. и запретить Ляшуку после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с госконтрактами.