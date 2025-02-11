На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с автовладельцами

С помощью этой функции можно сообщить о различных ситуациях, например включенных фарах, открытых окнах, сработавшей сигнализации, о спущенном колесе, эвакуации автомобиля или аварии с его участием. Также пользователи могут отправить уведомление другому водителю, если его машина перекрывает проезд.