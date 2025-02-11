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На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с автовладельцами

Ведомости

На портале «Госуслуги» появились водительские чаты, позволяющие анонимно связаться с владельцем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

С помощью этой функции можно сообщить о различных ситуациях, например включенных фарах, открытых окнах, сработавшей сигнализации, о спущенном колесе, эвакуации автомобиля или аварии с его участием. Также пользователи могут отправить уведомление другому водителю, если его машина перекрывает проезд.

Отправить сообщение может любой зарегистрированный пользователь «Госуслуг», для этого понадобится знать номер автомобиля. Чтобы сообщение дошло до адресата, нужно, чтобы на его личной странице на портале были указаны данные об автомобиле.

Адресат получит сообщение анонимное, но с данными о локации, из которой было отправлено уведомление.

«Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающихся дорожной ситуации», – пояснили в Минцифры.

Запустить чат о конкретном автомобиле можно не чаще одного раза в сутки. Также пользователь может отправить не более пяти сообщений в день.

10 февраля полиция предупредила о случаях мошенничества, связанных с обновлением учетной записи на портале «Госуслуги». Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что сотрудники портала не могут связываться с пользователями по телефону, поскольку это технически невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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