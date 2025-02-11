На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с автовладельцами
На портале «Госуслуги» появились водительские чаты, позволяющие анонимно связаться с владельцем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
С помощью этой функции можно сообщить о различных ситуациях, например включенных фарах, открытых окнах, сработавшей сигнализации, о спущенном колесе, эвакуации автомобиля или аварии с его участием. Также пользователи могут отправить уведомление другому водителю, если его машина перекрывает проезд.
Отправить сообщение может любой зарегистрированный пользователь «Госуслуг», для этого понадобится знать номер автомобиля. Чтобы сообщение дошло до адресата, нужно, чтобы на его личной странице на портале были указаны данные об автомобиле.
Адресат получит сообщение анонимное, но с данными о локации, из которой было отправлено уведомление.
«Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающихся дорожной ситуации», – пояснили в Минцифры.
Запустить чат о конкретном автомобиле можно не чаще одного раза в сутки. Также пользователь может отправить не более пяти сообщений в день.
10 февраля полиция предупредила о случаях мошенничества, связанных с обновлением учетной записи на портале «Госуслуги». Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что сотрудники портала не могут связываться с пользователями по телефону, поскольку это технически невозможно.