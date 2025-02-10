МВД предупредило о мошеннических звонках с обновлением аккаунта на «Госуслугах»

В ведомстве пояснили, что представители портала никогда не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно. По официальному сообщению, сейчас «Госуслугами» пользуется более 110 млн человек. Чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна команда операторов из почти 7500 человек. Для направления официальной информации портал использует личный кабинет, информационные рассылки приходят с одних и тех же адресов.