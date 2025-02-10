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МВД предупредило о мошеннических звонках с обновлением аккаунта на «Госуслугах»

Ведомости

Звонки, связанные с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги», являются мошенническими. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что представители портала никогда не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно. По официальному сообщению, сейчас «Госуслугами» пользуется более 110 млн человек. Чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна команда операторов из почти 7500 человек. Для направления официальной информации портал использует личный кабинет, информационные рассылки приходят с одних и тех же адресов.

«Будьте бдительны! Если вас пытаются убедить, что ваш аккаунт «необходимо срочно обновить» – это 100% мошенники», – сказано в сообщении.

17 января МВД предупредило о мошенничестве под предлогом обновления электронного журнала. При такой схеме злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям, чтобы якобы обновить электронный журнал, список учащихся или профиль ученика на платформе «Сферум». После они звонят жертвам и просят сообщить код подтверждения из SMS, необходимый для восстановления доступа в личный кабинет на «Госуслугах» и дальнейшей противоправной деятельности.

13 января департамент образования и науки Москвы предупредил граждан о схеме мошенничества с кодами из SMS от «Госуслуг». Злоумышленники звонят жертвам от лица администрации школы и запрашивают код от портала для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не называть его и не предоставлять личные данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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