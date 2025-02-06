Минцифры обещает всем пользователям «красную кнопку» для защиты от мошенников

В 2025 г. Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками запустит пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов 5 февраля 2025 г. на Инфофоруме. Если человеку позвонит мошенник, он сможет уведомить Минцифры, банки и операторов о таком звонке через приложение, следует из его слов.