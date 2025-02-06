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Минцифры обещает всем пользователям «красную кнопку» для защиты от мошенников

Но для этого банкам и крупным телекомоператорам нужно объединить базы данных о злоумышленниках
Ника Сизова

В 2025 г. Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками запустит пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов 5 февраля 2025 г. на Инфофоруме. Если человеку позвонит мошенник, он сможет уведомить Минцифры, банки и операторов о таком звонке через приложение, следует из его слов.

Согласно нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», для противодействия кибермошенничеству предполагается создание новой антифрод-платформы, объяснил Шойтов. На платформе в одну систему будут объединены все участники и их решения по безопасности. По словам чиновника, это будет единый центр противодействия мошенничеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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