Курбангалеева сообщила о требовании РФ экстрадировать ее из Чехии

26 июня 2024 г. Минюст России объявил Курбангалееву иностранным агентом. В тот же день Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал ее. Против ведущей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). В октябре ее объявили в международный розыск.