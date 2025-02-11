Курбангалеева сообщила о требовании РФ экстрадировать ее из Чехии
Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой
«В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идет о двух уголовных делах, заведенных на меня прошлым летом», – отметила журналистка.
Дело об экстрадиции будет рассматривать городской суд Праги. Ведущая приняла решение отказаться от услуг государственного адвоката.
26 июня 2024 г. Минюст России объявил Курбангалееву иностранным агентом. В тот же день Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал ее. Против ведущей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). В октябре ее объявили в международный розыск.
Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на «России-1» с 2007 по 2014 г. В 2013–2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет YouTube-канал.