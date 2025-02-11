Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.
Пресс-служба отмечает, что Сихарулидзе был избран единогласно, за него проголосовало 100% избирателей.
Выборная конференция прошла 11 февраля, следует из сообщения. До этого Сихарулидзе занимал должность исполняющего обязанности главы организации.
В конце января стало известно, что президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов уехал из России.