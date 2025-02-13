На Тайване при взрыве газа в торговом центре погибли четыре человека
Четыре человека погибли, а еще 20 получили травмы при взрыве газа в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на местных властей.
Причина взрыва пока остается неизвестна. По предварительным данным агентства, взрыв произошел на 12-м этаже универмага Shin Kong Mitsukoshi, где проводились ремонтные работы.
«Мэр Тайчжуна Лу Шиоу-йен заявила, что в городе создан центр реагирования на чрезвычайные ситуации», – говорится в сообщении агентства.
На месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики. Также для расследования причин инцидента приехали прокуроры округа Тайчжун.
26 января сообщалось, что при взрыве в китайском торговом центре погибли три человека. СМИ предполагали, что взрыв мог также произойти в результате утечки газа.