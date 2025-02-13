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На Тайване при взрыве газа в торговом центре погибли четыре человека

Ведомости

Четыре человека погибли, а еще 20 получили травмы при взрыве газа в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на местных властей.

Причина взрыва пока остается неизвестна. По предварительным данным агентства, взрыв произошел на 12-м этаже универмага Shin Kong Mitsukoshi, где проводились ремонтные работы.

«Мэр Тайчжуна Лу Шиоу-йен заявила, что в городе создан центр реагирования на чрезвычайные ситуации», – говорится в сообщении агентства.

На месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики. Также для расследования причин инцидента приехали прокуроры округа Тайчжун.

26 января сообщалось, что при взрыве в китайском торговом центре погибли три человека. СМИ предполагали, что взрыв мог также произойти в результате утечки газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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