СМИ: при взрыве в китайском ТЦ погибли три человека
При взрыве в торговом центре (ТЦ) Dongda Food Moll в китайском Шэньяне (провинция Ляонин) погибли минимум три человека, передает Telegram-канал «Китайская угроза».
Ранения при взрыве могли получить более 30 человек. Взрыв мог произойти в результате утечки газа. На опубликованных видео запечатлен момент взрыва и пострадавшие.
По сообщению Telegram-канала, материалы о взрыве в китайском сегменте интернета «удаляются цензурой». Официальных сообщений об инциденте не поступало. Уточняется, что за три дня до взрыва торговый центр посетил Си Цзиньпин.
В ноябре 2024 г. в китайском Чжухае (провинция Гуандун) произошел наезд на толпу пешеходов. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения. Водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому. Китайские СМИ писали, что поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.
20 января стало известно, что суд средней ступени китайского города Чжухай привел в исполнение смертный приговор 62-летнему водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу на территории спортивного центра.