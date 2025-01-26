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СМИ: при взрыве в китайском ТЦ погибли три человека

Ведомости

При взрыве в торговом центре (ТЦ) Dongda Food Moll в китайском Шэньяне (провинция Ляонин) погибли минимум три человека, передает Telegram-канал «Китайская угроза».

Ранения при взрыве могли получить более 30 человек. Взрыв мог произойти в результате утечки газа. На опубликованных видео запечатлен момент взрыва и пострадавшие.

По сообщению Telegram-канала, материалы о взрыве в китайском сегменте интернета «удаляются цензурой». Официальных сообщений об инциденте не поступало. Уточняется, что за три дня до взрыва торговый центр посетил Си Цзиньпин.

В ноябре 2024 г. в китайском Чжухае (провинция Гуандун) произошел наезд на толпу пешеходов. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения. Водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому. Китайские СМИ писали, что поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.

20 января стало известно, что суд средней ступени китайского города Чжухай привел в исполнение смертный приговор 62-летнему водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу на территории спортивного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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