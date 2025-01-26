СМИ: при взрыве в китайском ТЦ погибли три человека

В ноябре 2024 г. в китайском Чжухае (провинция Гуандун) произошел наезд на толпу пешеходов. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения. Водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому. Китайские СМИ писали, что поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.