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В Китае казнили наехавшего на толпу водителя

Ведомости

Суд средней ступени китайского города Чжухай (провинция Гуандун) привел в исполнение смертный приговор 62-летнему водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу на территории спортивного центра. Об этом пишет South China Morning Post.

Суд установил, что подсудимый представляет угрозу общественной безопасности, и приговорил его к смертной казни. После вынесения приговора Фань не стал подавать апелляцию. Способ исполнения приговора не уточняется.

Наезд автомобиля на толпу в Чжухае произошел 11 ноября 2024 г. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения.

Водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому. Китайские СМИ писали, что поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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