При наезде машины на толпу в китайском Чжухае погибли 35 человек
В результате наезда автомобиля на толпу в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) погибли 35 человек, сообщила газета «Синдао жибао».
Ранения получили 43 человека. Сам водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому, говорится в материале.
Предполагаемым виновником ДТП стал 62-летний мужчина. По данным издания, поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.
Наезд на толпу в Чжухае произошел 11 ноября. Тогда в китайских социальных сетях разместили многочисленные кадры с жертвами и пострадавшими инцидента на территории муниципального спортивного центра.
В марте этого года автомобиль въехал в толпу людей в центре польского города Щецин. Тогда около 20 человек получили ранения, 33-летний водитель легкового авто пытался скрыться с места ДТП. Позже он был арестован. СМИ писали, что наезд мог быть совершен намеренно.