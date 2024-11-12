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При наезде машины на толпу в китайском Чжухае погибли 35 человек

Ведомости

В результате наезда автомобиля на толпу в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) погибли 35 человек, сообщила газета «Синдао жибао».

Ранения получили 43 человека. Сам водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому, говорится в материале.

Предполагаемым виновником ДТП стал 62-летний мужчина. По данным издания, поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода. 

Наезд на толпу в Чжухае произошел 11 ноября. Тогда в китайских социальных сетях разместили многочисленные кадры с жертвами и пострадавшими инцидента на территории муниципального спортивного центра.

В марте этого года автомобиль въехал в толпу людей в центре польского города Щецин. Тогда около 20 человек получили ранения, 33-летний водитель легкового авто пытался скрыться с места ДТП. Позже он был арестован. СМИ писали, что наезд мог быть совершен намеренно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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