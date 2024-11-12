При наезде машины на толпу в китайском Чжухае погибли 35 человек

В марте этого года автомобиль въехал в толпу людей в центре польского города Щецин. Тогда около 20 человек получили ранения, 33-летний водитель легкового авто пытался скрыться с места ДТП. Позже он был арестован. СМИ писали, что наезд мог быть совершен намеренно.