В Госдуму внесут проект о выплатах за долгие браки

В августе 2023 г. кабмин не поддержал законопроект о материальном поощрении на законодательном уровне лиц, которые прожили в официальном браке не менее 20 лет, писали «Ведомости» со ссылкой на отрицательный отзыв правительства. Автором инициативы выступал Нилов: он предлагал за 20 лет брака платить супругам 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб. Правительство тогда отметило, что механизм предлагаемых выплат не проработан, поскольку не представляется возможным установить, является ли она разовой или выплачивается каждые пять лет, а также выплачивается ли она семье или каждому супругу в равных долях.