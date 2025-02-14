В Госдуму внесут проект о выплатах за долгие браки
На рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект о выплатах россиянам за длительные браки, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).
Речь идет о проекте федерального закона «О денежных выплатах гражданам Российской Федерации, состоящим в официальном браке длительное время». В документе предлагается утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб. Если пара прожила в браке 30 лет, для нее предусмотрена выплата суммой 30 000 руб., если 40 лет – 40 000 руб., 60 лет – 60 000, 70 лет – 70 000. Выплата будет предоставляться супругам в равных долях к каждой юбилейной дате.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодняшний день на федеральном уровне не существует материального поощрения института брака, «являющегося краеугольным камнем современного общества и переживающего не лучшие времена». Авторы законопроекта также обращают внимание, что от местных органов власти единовременные выплаты к юбилеям свадьбы существуют лишь в 19 субъектах страны.
«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, – такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», – заявил Нилов.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2026 г.
В августе 2023 г. кабмин не поддержал законопроект о материальном поощрении на законодательном уровне лиц, которые прожили в официальном браке не менее 20 лет, писали «Ведомости» со ссылкой на отрицательный отзыв правительства. Автором инициативы выступал Нилов: он предлагал за 20 лет брака платить супругам 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб. Правительство тогда отметило, что механизм предлагаемых выплат не проработан, поскольку не представляется возможным установить, является ли она разовой или выплачивается каждые пять лет, а также выплачивается ли она семье или каждому супругу в равных долях.