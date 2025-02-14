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В Госдуму внесут проект о выплатах за долгие браки

Ведомости

На рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект о выплатах россиянам за длительные браки, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Речь идет о проекте федерального закона «О денежных выплатах гражданам Российской Федерации, состоящим в официальном браке длительное время». В документе предлагается утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб. Если пара прожила в браке 30 лет, для нее предусмотрена выплата суммой 30 000 руб., если 40 лет – 40 000 руб., 60 лет – 60 000, 70 лет – 70 000. Выплата будет предоставляться супругам в равных долях к каждой юбилейной дате.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодняшний день на федеральном уровне не существует материального поощрения института брака, «являющегося краеугольным камнем современного общества и переживающего не лучшие времена». Авторы законопроекта также обращают внимание, что от местных органов власти единовременные выплаты к юбилеям свадьбы существуют лишь в 19 субъектах страны.

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, – такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», – заявил Нилов.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2026 г.

В августе 2023 г. кабмин не поддержал законопроект о материальном поощрении на законодательном уровне лиц, которые прожили в официальном браке не менее 20 лет, писали «Ведомости» со ссылкой на отрицательный отзыв правительства. Автором инициативы выступал Нилов: он предлагал за 20 лет брака платить супругам 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб. Правительство тогда отметило, что механизм предлагаемых выплат не проработан, поскольку не представляется возможным установить, является ли она разовой или выплачивается каждые пять лет, а также выплачивается ли она семье или каждому супругу в равных долях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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