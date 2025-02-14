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Суд отменил оправдательный приговор по делу о 472 кг кокаина из Эквадора

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор по уголовному делу о поставках в Россию более 472 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Мосгорсуд в августе 2023 г. на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор фигурантам дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. По данным агентства, гособвинитель обжаловал приговор. В апелляционном представлении говорится, что фигуранты были необоснованно оправданы – до присяжных доводились «сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения».

Апелляционный суд установил, что «участники судебного разбирательства со стороны защиты систематически нарушали положения уголовно-процессуального кодекса» и «систематически злоупотребляли своими правами, сообщая (присяжным) сведения, не имеющие отношения к фактическим обстоятельствам дела». Инстанция также посчитала, что судья, председательствующий по делу, «не принял меры к пресечению нарушений со стороны защиты». Приговор был направлен на новое рассмотрение, но с другим составом суда и с другими присяжными.

В 2023 г. граждане Литвы Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас, а также россияне Георгий и Иван Радомировы были освобождены из-под стражи в зале суда после вердикта присяжных об их невиновности. Игориса Григаса, которому вменялось создание организованного преступного сообщества, присяжные посчитали виновным в нескольких эпизодах незаконного пересечения границы, но суд зачел ему срок пребывания в СИЗО в качестве наказания, и он также вышел на свободу. Фигурантам грозило пожизненное лишение свободы по обвинению в контрабанде наркотических средств с целью незаконного сбыта в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Следствие полагало, что в 2013 г. они создали преступное сообщество и занимались контрабандой наркотиков из Эквадора в Россию вплоть до задержания в апреле 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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