Суд отменил оправдательный приговор по делу о 472 кг кокаина из Эквадора

В 2023 г. граждане Литвы Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас, а также россияне Георгий и Иван Радомировы были освобождены из-под стражи в зале суда после вердикта присяжных об их невиновности. Игориса Григаса, которому вменялось создание организованного преступного сообщества, присяжные посчитали виновным в нескольких эпизодах незаконного пересечения границы, но суд зачел ему срок пребывания в СИЗО в качестве наказания, и он также вышел на свободу. Фигурантам грозило пожизненное лишение свободы по обвинению в контрабанде наркотических средств с целью незаконного сбыта в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Следствие полагало, что в 2013 г. они создали преступное сообщество и занимались контрабандой наркотиков из Эквадора в Россию вплоть до задержания в апреле 2019 г.