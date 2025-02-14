Суд отменил оправдательный приговор по делу о 472 кг кокаина из Эквадора
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор по уголовному делу о поставках в Россию более 472 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Мосгорсуд в августе 2023 г. на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор фигурантам дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. По данным агентства, гособвинитель обжаловал приговор. В апелляционном представлении говорится, что фигуранты были необоснованно оправданы – до присяжных доводились «сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения».
Апелляционный суд установил, что «участники судебного разбирательства со стороны защиты систематически нарушали положения уголовно-процессуального кодекса» и «систематически злоупотребляли своими правами, сообщая (присяжным) сведения, не имеющие отношения к фактическим обстоятельствам дела». Инстанция также посчитала, что судья, председательствующий по делу, «не принял меры к пресечению нарушений со стороны защиты». Приговор был направлен на новое рассмотрение, но с другим составом суда и с другими присяжными.
В 2023 г. граждане Литвы Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас, а также россияне Георгий и Иван Радомировы были освобождены из-под стражи в зале суда после вердикта присяжных об их невиновности. Игориса Григаса, которому вменялось создание организованного преступного сообщества, присяжные посчитали виновным в нескольких эпизодах незаконного пересечения границы, но суд зачел ему срок пребывания в СИЗО в качестве наказания, и он также вышел на свободу. Фигурантам грозило пожизненное лишение свободы по обвинению в контрабанде наркотических средств с целью незаконного сбыта в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Следствие полагало, что в 2013 г. они создали преступное сообщество и занимались контрабандой наркотиков из Эквадора в Россию вплоть до задержания в апреле 2019 г.