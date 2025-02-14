Генконсульство: россиян нет среди пострадавших при наезде на толпу в Мюнхене
Российских граждан нет среди пострадавших при наезде автомобиля на протестующих в Мюнхене. Об этом сообщило генеральное консульство России в Бонне в своем Telegram-канале.
Информацию подтвердили ведомству в местной полиции.
Наезд на толпу в Мюнхене произошел в 10:00 по местному времени (12:00 мск) 13 февраля. Он был совершен в ходе проведения митинга сотрудников городских служб города на площади Штигльмайера. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих, водитель был задержан. В результате происшествия пострадали 28 человек. Генеральное консульство России в Бонне призвало россиян сохранять бдительность в местах массового скопления людей.
Официальные лица говорили, что нападавшим является 24-летний уроженец Афганистана. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал наказать и депортировать виновного. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн сообщил, что гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован.