Генконсульство: россиян нет среди пострадавших при наезде на толпу в Мюнхене

Наезд на толпу в Мюнхене произошел в 10:00 по местному времени (12:00 мск) 13 февраля. Он был совершен в ходе проведения митинга сотрудников городских служб города на площади Штигльмайера. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих, водитель был задержан. В результате происшествия пострадали 28 человек. Генеральное консульство России в Бонне призвало россиян сохранять бдительность в местах массового скопления людей.