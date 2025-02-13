Шольц призвал депортировать в Афганистан устроившего наезд на людей в Мюнхене
Выходца из Афганистана, устроившего наезд на людей в Мюнхене, нужно наказать и депортировать. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Этот преступник не может рассчитывать на снисхождение. Его необходимо наказать, и он должен покинуть страну», – сказал он (цитата по Focus).
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил при этом, что 24-летний гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован. Херрманн уточнил, что до нападения афганцу было отказано в предоставлении убежища.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, комментируя нападение, заявил, что «сейчас самое время проявить решимость» и в Германии «что-то должно измениться», передает Focus.
Наезд на людей в Мюнхене произошел утром 13 февраля. Тогда на площади Штигльмайера сотрудники городских служб города вышли на демонстрацию с требованиями повысить зарплату на 8%, увеличить премии и предоставить работникам три дополнительных выходных дня. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих. Водителя задержали.
Зедер сообщил, что ранены 28 человек. Мэр Мюнхена Дитер Райтер рассказал, что среди пострадавших есть дети. Генеральное консульство России в Бонне выясняет, были ли среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу россияне. Там призвали граждан сохранять бдительность в местах массового скопления людей.