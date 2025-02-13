Шольц призвал депортировать в Афганистан устроившего наезд на людей в Мюнхене

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил при этом, что 24-летний гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован. Херрманн уточнил, что до нападения афганцу было отказано в предоставлении убежища.