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Шольц призвал депортировать в Афганистан устроившего наезд на людей в Мюнхене

Ведомости

Выходца из Афганистана, устроившего наезд на людей в Мюнхене, нужно наказать и депортировать. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Этот преступник не может рассчитывать на снисхождение. Его необходимо наказать, и он должен покинуть страну», – сказал он (цитата по Focus).

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил при этом, что 24-летний гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован. Херрманн уточнил, что до нападения афганцу было отказано в предоставлении убежища.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, комментируя нападение, заявил, что «сейчас самое время проявить решимость» и в Германии «что-то должно измениться», передает Focus.

Наезд на людей в Мюнхене произошел утром 13 февраля. Тогда на площади Штигльмайера сотрудники городских служб города вышли на демонстрацию с требованиями повысить зарплату на 8%, увеличить премии и предоставить работникам три дополнительных выходных дня. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих. Водителя задержали.

Зедер сообщил, что ранены 28 человек. Мэр Мюнхена Дитер Райтер рассказал, что среди пострадавших есть дети. Генеральное консульство России в Бонне выясняет, были ли среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу россияне. Там призвали граждан сохранять бдительность в местах массового скопления людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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