Аристов: приставы взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей в 2024 году

В 2023 г. было взыскано 66,5 млрд руб. По итогам работы приставов в 2024 г. сократилось количество незавершенных исполнительных производств: с 772 000 в 2023 г. до 723 000 в конце 2024 г. А за последние два года количество документов, предъявленных к принудительному исполнению, уменьшилось на 18,4% – с 758 000 до 618 700. Глава ФССП напомнил, что если должник не трудоустроен, сумма долга рассчитывается исходя из средней зарплаты по России. По данным Росстата, в ноябре 2024 г. она составляла 86 400 руб.