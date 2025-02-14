Аристов: приставы взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей в 2024 году
В 2024 г. судебным приставам удалось взыскать 92 млрд руб. алиментов. Наибольшую сумму выплатил житель Ростовской области – 100 млн руб., заявил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает ТАСС.
В 2023 г. было взыскано 66,5 млрд руб. По итогам работы приставов в 2024 г. сократилось количество незавершенных исполнительных производств: с 772 000 в 2023 г. до 723 000 в конце 2024 г. А за последние два года количество документов, предъявленных к принудительному исполнению, уменьшилось на 18,4% – с 758 000 до 618 700. Глава ФССП напомнил, что если должник не трудоустроен, сумма долга рассчитывается исходя из средней зарплаты по России. По данным Росстата, в ноябре 2024 г. она составляла 86 400 руб.
В ходе пресс-конференции Аристов также заявил, что реестр неплательщиков алиментов, запуск которого запланирован на 24 мая 2025 г., может из информационного стать регулирующим инструментом при предоставлении ряда государственных услуг. Также рассматривается возможность взаимодействия реестра с кредитными организациями, чтобы при выдаче кредитов учитывалась информация о задолженности по алиментам.
По словам руководителя ФССП, реестр будет не только юридическим инструментом для воздействия на должников, но и социальным стимулом. Его задача – побудить граждан, даже при небольшой задолженности, избегать репутационных потерь и возможных ограничений в социальной и финансовой сферах. В реестр попадут сведения о лицах, которые находятся в розыске, привлечены к административной ответственности или осуждены за неуплату алиментов.