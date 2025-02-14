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Аристов: приставы взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. судебным приставам удалось взыскать 92 млрд руб. алиментов. Наибольшую сумму выплатил житель Ростовской области – 100 млн руб., заявил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

В 2023 г. было взыскано 66,5 млрд руб. По итогам работы приставов в 2024 г. сократилось количество незавершенных исполнительных производств: с 772 000 в 2023 г. до 723 000 в конце 2024 г. А за последние два года количество документов, предъявленных к принудительному исполнению, уменьшилось на 18,4% – с 758 000 до 618 700. Глава ФССП напомнил, что если должник не трудоустроен, сумма долга рассчитывается исходя из средней зарплаты по России. По данным Росстата, в ноябре 2024 г. она составляла 86 400 руб.

В ходе пресс-конференции Аристов также заявил, что реестр неплательщиков алиментов, запуск которого запланирован на 24 мая 2025 г., может из информационного стать регулирующим инструментом при предоставлении ряда государственных услуг. Также рассматривается возможность взаимодействия реестра с кредитными организациями, чтобы при выдаче кредитов учитывалась информация о задолженности по алиментам.

По словам руководителя ФССП, реестр будет не только юридическим инструментом для воздействия на должников, но и социальным стимулом. Его задача – побудить граждан, даже при небольшой задолженности, избегать репутационных потерь и возможных ограничений в социальной и финансовой сферах. В реестр попадут сведения о лицах, которые находятся в розыске, привлечены к административной ответственности или осуждены за неуплату алиментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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