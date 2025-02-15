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В аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, пояснил он.

Ограничения на полеты с 07:00 были введены в семи российских аэропортах. Они продолжают действовать в Астрахани («Нариманово»), Владикавказе («Беслан») Грозном («Северный»), Ульяновске («Баратаевка»).

Позже стало известно. что в 08:30 в Ульяновске разрешили прием и выпуск воздушных судов.

Утром 15 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 40 дронов над Волгоградской областью (17), Калужской (12), Ростовской (девять) и Саратовской (два). 

Вечером 13 февраля ограничения для самолетов вводились в аэропорту Сочи. Российские средства ПВО в тот день уничтожили пять БПЛА над Крымом и два – над акваторией Черного моря. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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