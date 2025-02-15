В аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, пояснил он.
Ограничения на полеты с 07:00 были введены в семи российских аэропортах. Они продолжают действовать в Астрахани («Нариманово»), Владикавказе («Беслан») Грозном («Северный»), Ульяновске («Баратаевка»).
Позже стало известно. что в 08:30 в Ульяновске разрешили прием и выпуск воздушных судов.
Утром 15 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 40 дронов над Волгоградской областью (17), Калужской (12), Ростовской (девять) и Саратовской (два).
Вечером 13 февраля ограничения для самолетов вводились в аэропорту Сочи. Российские средства ПВО в тот день уничтожили пять БПЛА над Крымом и два – над акваторией Черного моря.