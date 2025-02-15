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Силовики провели рейд в отеле Savoy перед выступлением Хакамады

Ведомости

В московском отеле Savoy силовики провели рейд, в этот день там проходила вечеринка в честь Дня всех влюбленных и должна была выступить общественный деятель Ирина Хакамада. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.

Правоохранители не раскрыли всех целей проведенного мероприятия.

«В отеле Savoy проводилась операция, в том числе по выявлению запрещенных веществ. Работали кинологи. Сотрудники силовых структур проверили у гостей документы. Несколько человек были доставлены в отдел», – сказал собеседник агентства.

В отношении некоторых гостей мероприятия, которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, составят административные протоколы, сообщил другой источник в силовых структурах. 

По информации РЕН ТВ, в припаркованной у гостиницы машине нашли оружие. Правоохранители проверяют, законно ли пистолет находился у владельца. В ходе рейда в отеле также были обнаружены пакетики с «неизвестным белым веществом». Telegram-канал Postnews также пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что силовики провели «профилактическую беседу» со всеми участниками вечеринки, а двое посетителей была задержаны по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Полицейские также якобы завели дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, говорится в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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