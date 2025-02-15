Силовики провели рейд в отеле Savoy перед выступлением Хакамады
В московском отеле Savoy силовики провели рейд, в этот день там проходила вечеринка в честь Дня всех влюбленных и должна была выступить общественный деятель Ирина Хакамада. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.
Правоохранители не раскрыли всех целей проведенного мероприятия.
«В отеле Savoy проводилась операция, в том числе по выявлению запрещенных веществ. Работали кинологи. Сотрудники силовых структур проверили у гостей документы. Несколько человек были доставлены в отдел», – сказал собеседник агентства.
В отношении некоторых гостей мероприятия, которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, составят административные протоколы, сообщил другой источник в силовых структурах.
По информации РЕН ТВ, в припаркованной у гостиницы машине нашли оружие. Правоохранители проверяют, законно ли пистолет находился у владельца. В ходе рейда в отеле также были обнаружены пакетики с «неизвестным белым веществом». Telegram-канал Postnews также пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что силовики провели «профилактическую беседу» со всеми участниками вечеринки, а двое посетителей была задержаны по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Полицейские также якобы завели дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, говорится в публикации.