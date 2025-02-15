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Российский суд арестовал американца по делу о контрабанде наркотиков

Ведомости

Суд в Москве арестовал на один месяц американца Байерса Калоба Уэйна, подозреваемого в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Гражданин США был задержан сотрудниками таможни в аэропорту «Внуково» при проверке багажа.

Солнцевский районный суд 15 февраля удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уэйна. В пресс-службе судов уточнили, что американец подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. ст. 229.1 УК РФ. Суд отказался избрать ему домашний арест и заключил его под стражу.

Сотрудники таможни московского аэропорта «Внуково» задержали Байерса при проведении проверки багажа, напомнили в суде. 14 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщил, что у неназванного 28-летнего мужчины 7 февраля таможенники обнаружили мармелад с каннабиноидами. Американец прибыл в Москву из Стамбула, уточнили в ФТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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