Российский суд арестовал американца по делу о контрабанде наркотиков
Суд в Москве арестовал на один месяц американца Байерса Калоба Уэйна, подозреваемого в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Гражданин США был задержан сотрудниками таможни в аэропорту «Внуково» при проверке багажа.
Солнцевский районный суд 15 февраля удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уэйна. В пресс-службе судов уточнили, что американец подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. ст. 229.1 УК РФ. Суд отказался избрать ему домашний арест и заключил его под стражу.
Сотрудники таможни московского аэропорта «Внуково» задержали Байерса при проведении проверки багажа, напомнили в суде. 14 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщил, что у неназванного 28-летнего мужчины 7 февраля таможенники обнаружили мармелад с каннабиноидами. Американец прибыл в Москву из Стамбула, уточнили в ФТС.