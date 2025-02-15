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Освобожденному заложнику Труфанову сделали новый паспорт гражданина России

Ведомости

Новый паспорт гражданина России взамен истекшего ожидает российского и израильского гражданина Александра Труфанова в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве. Об этом сообщил журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«В консульском отделе его ожидает паспорт гражданина Российской Федерации», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).

15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников радикальной палестинской группировки «Хамас». Среди освобожденных – Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой Ириной Татти, мамой Еленой Труфановой и невестой Сафир Коэн. Его бабушка, мама и невеста были освобождены из плена, а отца Виталия Труфанова убили нападавшие 7 октября 2023 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству «Хамаса» за это решение.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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