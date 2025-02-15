Освобожденному заложнику Труфанову сделали новый паспорт гражданина России
Новый паспорт гражданина России взамен истекшего ожидает российского и израильского гражданина Александра Труфанова в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве. Об этом сообщил журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«В консульском отделе его ожидает паспорт гражданина Российской Федерации», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).
15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников радикальной палестинской группировки «Хамас». Среди освобожденных – Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой Ириной Татти, мамой Еленой Труфановой и невестой Сафир Коэн. Его бабушка, мама и невеста были освобождены из плена, а отца Виталия Труфанова убили нападавшие 7 октября 2023 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству «Хамаса» за это решение.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.