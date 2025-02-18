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Суд оштрафовал диакона Кураева за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона Русской православной церкви (РПЦ), диакона Андрея Кураева (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Штраф был назначен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом).

Кураев является богословом, блогером и специалистом в области христианской философии. Минюст РФ включил его в свой реестр иноагентов 22 декабря 2023 г. За три года до этого, в декабре 2020 г., он был лишен священного сана Епархиальным судом Москвы. Это произошло после того, как он публично назвал «тупым карьеристом» умершего от последствий коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

Решение суда было отложено, но в апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл все же лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния. Сейчас диакон проживает за рубежом. 15 апреля 2024 г. Кураев опубликовал в своем Telegram-канале текст документа о восстановлении его в сане Константинопольским патриархатом. РПЦ считает восстановление недействительным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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