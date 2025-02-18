Суд оштрафовал диакона Кураева за отсутствие маркировки иноагента

Кураев является богословом, блогером и специалистом в области христианской философии. Минюст РФ включил его в свой реестр иноагентов 22 декабря 2023 г. За три года до этого, в декабре 2020 г., он был лишен священного сана Епархиальным судом Москвы. Это произошло после того, как он публично назвал «тупым карьеристом» умершего от последствий коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.