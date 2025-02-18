Суд оштрафовал диакона Кураева за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона Русской православной церкви (РПЦ), диакона Андрея Кураева
Штраф был назначен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом).
Кураев является богословом, блогером и специалистом в области христианской философии. Минюст РФ включил его в свой реестр иноагентов 22 декабря 2023 г. За три года до этого, в декабре 2020 г., он был лишен священного сана Епархиальным судом Москвы. Это произошло после того, как он публично назвал «тупым карьеристом» умершего от последствий коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
Решение суда было отложено, но в апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл все же лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния. Сейчас диакон проживает за рубежом. 15 апреля 2024 г. Кураев опубликовал в своем Telegram-канале текст документа о восстановлении его в сане Константинопольским патриархатом. РПЦ считает восстановление недействительным.