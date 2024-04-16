РПЦ считает недействительным восстановление Кураева в сане Константинополем
Русская Православная Церковь (РПЦ) считает недействительным восстановление в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева (признан иноагентом) Константинопольским патриархатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя церковного суда Московской городской епархии РПЦ, профессора Московской духовной академии (МДА) протоиерея Владислава Цыпина.
По его словам, Константинополь не имеет полномочий принимать апелляции от клириков других поместных церквей, кроме своего патриархата. Таким образом указ патриарха Константинопольского Варфоломея о восстановлении Кураева в сане является канонически недействительным.
«Патриарх в Константинополе – не Папа: его позиция в православной церкви радикально другая, чем у Папы в католической церкви <...> Так что, с нашей точки зрения, это акт недействительный. И как еще в праве обозначают его: "ничтожный"», – цитирует агентство протоиерея.
15 апреля Кураев опубликовал в своем Telegram-канале текст документа о восстановлении его в сане Константинопольским патриархатом.
В апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния. Епархиальный суд Москвы постановил лишить Кураева священного сана еще в декабре 2020 г., но указ не вступал в силу из-за моратория, который наложили для того, чтобы протодиакон «переосмыслил свою позицию и вернулся на путь Церкви».
16 октября 2023 г. Кураев объявил, что уезжает в Прагу. В декабре того же года Министерство юстиции внесло бывшего протодиакона в перечень иностранных агентов. По данным ведомства, Кураев распространял фейки о работе органов власти и выступал против спецоперации, а также сотрудничал с иноагентами и «информационными площадками, предоставляемыми иностранными структурами».
История с саном Кураева началась еще в 2020 г.: 21 апреля умер от последствий коронавируса настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. В тот же день Кураев в своем ЖЖ прокомментировал его смерть, назвав священнослужителя «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». В том же месяце патриарх Кирилл запретил Кураева в служении, сочтя слова Кураева в адрес Агейкина публичным оскорблением его памяти. В декабре того же года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона, но указ об этом не был издан – все это время действовал мораторий.