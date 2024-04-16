РПЦ считает недействительным восстановление Кураева в сане Константинополем

История с саном Кураева началась еще в 2020 г.: 21 апреля умер от последствий коронавируса настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. В тот же день Кураев в своем ЖЖ прокомментировал его смерть, назвав священнослужителя «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». В том же месяце патриарх Кирилл запретил Кураева в служении, сочтя слова Кураева в адрес Агейкина публичным оскорблением его памяти. В декабре того же года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона, но указ об этом не был издан – все это время действовал мораторий.