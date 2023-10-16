Бывший протодиакон Кураев заявил об отъезде в Прагу
Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев объявил о предстоящем отъезде в Прагу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кураев объяснил, что намерен проводить в Европе свои публичные встречи и лекции.
В детстве Кураев несколько лет жил в Праге, где работали его родители. Бывший протодиакон рассказал, что «там еще есть даже одноклассники по школе» и «на имя одного из них уже куплен скутер», так что «проблемы машины с российскими номерами не будет».
В апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаком покаяния. До этого протодиакону дали два года, чтобы он «переосмыслил свою позицию и вернулся на путь Церкви».