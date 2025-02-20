Суд в РФ заочно приговорил гражданина ФРГ к шести годам колонии за мошенничество
Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил гражданина Германии Франца Шмидта к шести годам колонии общего режима по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд постановил, что согласно задуманному преступному плану, Шмидт намеревался незаконно присвоить крупную сумму денег из бюджета России. Он планировал обогатиться, получив выплаты на основании поддельного решения арбитражного суда о возмещении якобы понесенных убытков закрытого акционерного общества, акционером которого сам же и являлся. Сейчас Шмидт находится за границей, срок наказания будет исчисляться с момента его задержания в России.
24 декабря 2024 г. Мосгорсуд приговорил бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром» гражданина США Джина (Евгения) Спектора к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Спектору также назначен штраф в размере 14 млн руб.
Судебные заседания по этому делу проходили в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, пишет агентство. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.