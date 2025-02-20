Суд в РФ заочно приговорил гражданина ФРГ к шести годам колонии за мошенничество

Суд постановил, что согласно задуманному преступному плану, Шмидт намеревался незаконно присвоить крупную сумму денег из бюджета России. Он планировал обогатиться, получив выплаты на основании поддельного решения арбитражного суда о возмещении якобы понесенных убытков закрытого акционерного общества, акционером которого сам же и являлся. Сейчас Шмидт находится за границей, срок наказания будет исчисляться с момента его задержания в России.