Суд приговорил гражданина США к 15 годам колонии за шпионаж

В апреле 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексееву к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. по делу о получении взятки. По версии следствия, посредником в передаче взятки был гражданин США Спектор, которого летом 2021 г. признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии строгого режима.