Суд приговорил гражданина США к 15 годам колонии за шпионаж
Его признали виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Спектору также назначен штраф в размере 14 млн руб.
Судебные заседания по этому делу проходили в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, пишет агентство. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Спектор был арестован Лефортовским судом Москвы в августе 2023 г. ТАСС писал, что он является уроженцем России с американским гражданством. Он проходил по делу о взятке экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.
В апреле 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексееву к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. по делу о получении взятки. По версии следствия, посредником в передаче взятки был гражданин США Спектор, которого летом 2021 г. признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии строгого режима.
Позже апелляция отменила решение и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.