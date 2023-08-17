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Общество

Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о шпионаже

Ведомости

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения гражданину США Джину (Евгению) Спектору по делу о шпионаже. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Уточняется, что речь идет об уроженце России, который проходил по делу о взятке экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

По ходатайству следствия суд отправил его под стражу. Мера пресечения избрана в связи с уголовным делом по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы. Подробности вменяемого Спектору обвинения не приводятся. Согласно картотеке суда, мера пресечения избрана Спектору Е.М.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексееву к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. Суд установил, что она получила взятки на общую сумму около 5,8 млн руб. в виде билетов и путевок на отдых от руководства компаний «Медполимерпром» и «Промомед» за помощь в продвижении лекарственных препаратов.

Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор, которого летом 2021 г. признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии строго режима. Апелляция отменила решение, по результатам повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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