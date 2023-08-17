Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о шпионаже

В апреле Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексееву к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. Суд установил, что она получила взятки на общую сумму около 5,8 млн руб. в виде билетов и путевок на отдых от руководства компаний «Медполимерпром» и «Промомед» за помощь в продвижении лекарственных препаратов.