На ежемесячные выплаты жителям Курской области направят 40 млрд рублей

Пострадавшие граждане будут получать 65 000 руб. ежемесячно. «Выплаты смогут получать более 112 600 граждан, которые по состоянию на 1 августа 2024 г. проживали в приграничных территориях, где позднее был введен режим контртеррористической операции, и чьи дома были разрушены», – говорится в сообщении.