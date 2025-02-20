На ежемесячные выплаты жителям Курской области направят 40 млрд рублей
На выплаты жителям Курской области, утратившим свое жилье, направят 40 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве России.
Пострадавшие граждане будут получать 65 000 руб. ежемесячно. «Выплаты смогут получать более 112 600 граждан, которые по состоянию на 1 августа 2024 г. проживали в приграничных территориях, где позднее был введен режим контртеррористической операции, и чьи дома были разрушены», – говорится в сообщении.
Решение о выплатах курянам принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства объявил 18 февраля. Уточнялось, что выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители.
5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность.
17 февраля правительство региона сообщило, что власти Курской области с 2023 г. выдали более 6600 жилищных сертификатов жителям приграничья, которые были вынуждены сменить место жительства из-за боевых действий.