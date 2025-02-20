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На ежемесячные выплаты жителям Курской области направят 40 млрд рублей

Ведомости

На выплаты жителям Курской области, утратившим свое жилье, направят 40 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве России.

Пострадавшие граждане будут получать 65 000 руб. ежемесячно. «Выплаты смогут получать более 112 600 граждан, которые по состоянию на 1 августа 2024 г. проживали в приграничных территориях, где позднее был введен режим контртеррористической операции, и чьи дома были разрушены», – говорится в сообщении.

Решение о выплатах курянам принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства объявил 18 февраля. Уточнялось, что выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители.

5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность.

17 февраля правительство региона сообщило, что власти Курской области с 2023 г. выдали более 6600 жилищных сертификатов жителям приграничья, которые были вынуждены сменить место жительства из-за боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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