Кабмин дополнительно выделит 1 млрд рублей на социальную газификацию
Правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд руб. на программу, которая предусматривает бесплатное доведение газовой трубы до участка или социального учреждения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Мишустин пояснил, что государство компенсирует не менее 100 000 руб. на приобретение и установку необходимого оборудования и на строительство газовой сети до жилого помещения для многодетных семей, семей участников военных действий на Украине и людей с невысоким уровнем дохода.
Для того чтобы продолжать оказывать поддержку льготным категориям граждан, предоставление субсидий было продлено на 2025 г., а также на эти цели был выделен 1 млрд руб. дополнительно, сообщил Мишустин.
По информации премьер-министра, с 2021 г. было заключено 1,4 млн договоров на подведение коммуникаций для льготных категорий граждан.
20 ноября 2024 г. Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 18 регионов России получили дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации. 140 млн руб. было направлено льготным категориям граждан в виде субсидии на подключение домов к сетям.
Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. 1 декабря 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа в стране стала бессрочной и распространилась на медицинские и образовательные учреждения.