Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Кабмин дополнительно выделит 1 млрд рублей на социальную газификацию

Ведомости

Правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд руб. на программу, которая предусматривает бесплатное доведение газовой трубы до участка или социального учреждения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Мишустин пояснил, что государство компенсирует не менее 100 000 руб. на приобретение и установку необходимого оборудования и на строительство газовой сети до жилого помещения для многодетных семей, семей участников военных действий на Украине и людей с невысоким уровнем дохода.

Для того чтобы продолжать оказывать поддержку льготным категориям граждан, предоставление субсидий было продлено на 2025 г., а также на эти цели был выделен 1 млрд руб. дополнительно, сообщил Мишустин.

По информации премьер-министра, с 2021 г. было заключено 1,4 млн договоров на подведение коммуникаций для льготных категорий граждан.

20 ноября 2024 г. Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 18 регионов России получили дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации. 140 млн руб. было направлено льготным категориям граждан в виде субсидии на подключение домов к сетям.

Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. 1 декабря 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа в стране стала бессрочной и распространилась на медицинские и образовательные учреждения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных