Программу социальной газификации в России расширили и сделали бессрочной
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа социальной газификации в стране становится бессрочной и распространяется на медицинские и образовательные учреждения, говорится в сообщении на сайте правительства.
«По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям», – говорится в сообщении.
Теперь действие программы распространяется на детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населённых пунктах.
Ранее в конце июля вице-премьер Александр Новак заявил, что текущие темпы подключения к газу домохозяйств в ряде регионов в рамках программы догазификации недостаточны, несмотря на благоприятный для подведения газа летний период года.
В конце августа президент РФ Владимир Путин поручил Новаку проработать дополнительные субсидии при социальной газификации, а уже 12 октября он поручил правительству программу социальной газификации после 2022 г. На заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, в России в этом году были введены и модернизированы объекты общим объемом более чем 2000 МВт.
Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Общие затраты оцениваются в 567,5 млрд руб. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура дочерней компании«Газпрома» «Газпром межрегионгаз»).
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