Программу социальной газификации в России расширили и сделали бессрочной

В конце августа президент РФ Владимир Путин поручил Новаку проработать дополнительные субсидии при социальной газификации, а уже 12 октября он поручил правительству программу социальной газификации после 2022 г. На заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, в России в этом году были введены и модернизированы объекты общим объемом более чем 2000 МВт.