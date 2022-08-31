Путин поручил проработать дополнительные субсидии при социальной газификации
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с регионами проработать возможность дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации. Эта тема обсуждалась на совещании главы государства с правительством.
«Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение», - отметил президент (цитата по ТАСС).
По словам Путина, на реализацию всех заявок уйдет 400 млрд руб. «Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — добавил президент.
В конце июля Новак заявил, что текущие темпы подключения к газу домохозяйств в ряде регионов в рамках программы догазификации недостаточны, несмотря на благоприятный для подведения газа летний период года.
Новак пояснил, что президент поручил до конца года в газифицированных населенных пунктах провести газ до границ земельных участков заявителей, однако темпы подключения, наблюдаемые сейчас, не позволят выполнить эту задачу.
Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктах. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих пятилетних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.
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