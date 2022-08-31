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Путин поручил проработать дополнительные субсидии при социальной газификации

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с регионами проработать возможность дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации. Эта тема обсуждалась на совещании главы государства с правительством.

«Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение», - отметил президент (цитата по ТАСС).

По словам Путина, на реализацию всех заявок уйдет 400 млрд руб. «Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — добавил президент.

В конце июля Новак заявил, что текущие темпы подключения к газу домохозяйств в ряде регионов в рамках программы догазификации недостаточны, несмотря на благоприятный для подведения газа летний период года.

Новак пояснил, что президент поручил до конца года в газифицированных населенных пунктах провести газ до границ земельных участков заявителей, однако темпы подключения, наблюдаемые сейчас, не позволят выполнить эту задачу.

Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктах. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих пятилетних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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