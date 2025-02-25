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Ученые сообщили о крупнейшем в 2025 году выбросе плазмы на Солнце

Ведомости

Ночью на Солнце был зарегистрирован самый большой в 2025 г. выброс плазмы, говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Расширяющееся облако плазмы наблюдалось примерно с 1:00 вплоть до 9:00-10:00 мск, потом выброс удалился от звезды и ушел из поля зрения прибора. Ученые полагают, что, предварительно, источником выброса стала та же активная область, которая двое суток назад произвела вспышку уровня X2.0.

«Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю», – указано в сообщении.

Движение плазмы ведется в направлении от планеты, а не к ней, уточнили в лаборатории. Отмечается также, что активные области на стороне Солнца, обращенной к Земле, будут находиться в опасной для планеты зоне еще около полутора суток.

23 февраля «Интерфакс» со ссылкой на российский Институт прикладной геофизики (ИПГ) им. Е. К. Федорова писал, что на Солнце произошла вспышка, предварительно, имеющая класс X2.0. Тогда отмечалось, что последнее более крупное событие было зафиксировано 8 декабря 2024 г.

22 января на Солнце было зафиксировано редкое явление – выброс черной плазмы, который продолжался около трех часов. Лаборатория солнечной астрономии сообщала, что в центре видимого диска сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая после была частично выброшена в космос, а частично рассеялась в короне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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