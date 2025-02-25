Ученые сообщили о крупнейшем в 2025 году выбросе плазмы на Солнце
Ночью на Солнце был зарегистрирован самый большой в 2025 г. выброс плазмы, говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Расширяющееся облако плазмы наблюдалось примерно с 1:00 вплоть до 9:00-10:00 мск, потом выброс удалился от звезды и ушел из поля зрения прибора. Ученые полагают, что, предварительно, источником выброса стала та же активная область, которая двое суток назад произвела вспышку уровня X2.0.
«Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю», – указано в сообщении.
Движение плазмы ведется в направлении от планеты, а не к ней, уточнили в лаборатории. Отмечается также, что активные области на стороне Солнца, обращенной к Земле, будут находиться в опасной для планеты зоне еще около полутора суток.
22 января на Солнце было зафиксировано редкое явление – выброс черной плазмы, который продолжался около трех часов. Лаборатория солнечной астрономии сообщала, что в центре видимого диска сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая после была частично выброшена в космос, а частично рассеялась в короне.