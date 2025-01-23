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Ученые сообщили о редком выбросе черной плазмы на Солнце

Ведомости

На Солнце было зафиксировано редкое явление – выброс черной плазмы, который продолжался около трех часов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Явление произошло 22 января. В сообщении указано, что в центре видимого диска сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая после была частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне. Отмечается, что такой цвет обычно дает нейтральный водород, способный почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», – отметили ученые.

Процесс наблюдался на протяжении трех часов – «в короне наблюдалось, жило и растекалось по магнитным линия черное облако плазмы». После «вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло».

4 января на Солнце были зафиксированы три вспышки высшего балла Х. Ранее, 1 января, была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 , а в первой половине 4 января прошла буря уровня G1.

7 сентября 2024 г. на Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, сообщал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, край образовавшегося облака должен был задеть Землю ориентировочно вечером 10 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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