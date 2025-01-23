Ученые сообщили о редком выбросе черной плазмы на Солнце
На Солнце было зафиксировано редкое явление – выброс черной плазмы, который продолжался около трех часов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Явление произошло 22 января. В сообщении указано, что в центре видимого диска сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая после была частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне. Отмечается, что такой цвет обычно дает нейтральный водород, способный почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.
«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», – отметили ученые.
Процесс наблюдался на протяжении трех часов – «в короне наблюдалось, жило и растекалось по магнитным линия черное облако плазмы». После «вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло».
4 января на Солнце были зафиксированы три вспышки высшего балла Х. Ранее, 1 января, была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 , а в первой половине 4 января прошла буря уровня G1.
7 сентября 2024 г. на Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, сообщал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, край образовавшегося облака должен был задеть Землю ориентировочно вечером 10 сентября.