Ученые сообщили о редком выбросе черной плазмы на Солнце

Явление произошло 22 января. В сообщении указано, что в центре видимого диска сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая после была частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне. Отмечается, что такой цвет обычно дает нейтральный водород, способный почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.