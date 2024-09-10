Ученый РАН предупредил о приближении облака плазмы к Земле
На Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, край образовавшегося облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в интервью RT.
Как отметил ученый, сам выброс произошел 7 сентября. По словам Богачева, такие облака движутся достаточно долго из-за большого расстояния. Он также заявил, что возможны разные явления, от бури до полярного сияния.
«В целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернет в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее», – рассказа Богачев.
10 февраля 2024 г. в РАН назвали произошедшую тогда вспышку на Солнце одной из крупнейших за последние годы. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь. 15 декабря 2023 г. центр погоды «Фобос» со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщал, что на Солнце зафиксирована самая сильная за последние шесть лет вспышка интенсивностью Х2,8.