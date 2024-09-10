Ученый РАН предупредил о приближении облака плазмы к Земле

10 февраля 2024 г. в РАН назвали произошедшую тогда вспышку на Солнце одной из крупнейших за последние годы. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь. 15 декабря 2023 г. центр погоды «Фобос» со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщал, что на Солнце зафиксирована самая сильная за последние шесть лет вспышка интенсивностью Х2,8.