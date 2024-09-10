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Ученый РАН предупредил о приближении облака плазмы к Земле

Ведомости

На Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, край образовавшегося облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в интервью RT.

Как отметил ученый, сам выброс произошел 7 сентября. По словам Богачева, такие облака движутся достаточно долго из-за большого расстояния. Он также заявил, что возможны разные явления, от бури до полярного сияния.

«В целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернет в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее», – рассказа Богачев.

10 февраля 2024 г. в РАН назвали произошедшую тогда вспышку на Солнце одной из крупнейших за последние годы. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь. 15 декабря 2023 г. центр погоды «Фобос» со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщал, что на Солнце зафиксирована самая сильная за последние шесть лет вспышка интенсивностью Х2,8.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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