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На Солнце произошли три мощные вспышки

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Три вспышки высшего балла Х произошли на Солнце 4 января, активность начала расти в последних числах декабря и продолжает сохраняться на высоком уровне, рассказал «РИА Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Солнце зарегистрирована очередная вспышка X класса (предварительный балл – X1.8). Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени», – сказал он.

Вспышка стала третьим событием данной категории за последние сутки, рассказал Богачев. Предыдущие две вспышки, напомнил он, были зафиксированы 3 января в 14:39 и в ночь на 4 января. 

1 января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 , а сегодня в первой половине дня прошла буря уровня G1, добавил Богачев. Геомагнитные возмущения ожидаются  и в ближайшие сутки, добавил он.

30 декабря руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщил, что на Солнце фиксировался один из сильнейших в 2024 г. всплесков активности. Утром того дня произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Вспышки X уровня ранее были зарегистрированы на солнце 9 октября, а также 2 и 3 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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