На Солнце произошли три мощные вспышки
Три вспышки высшего балла Х произошли на Солнце 4 января, активность начала расти в последних числах декабря и продолжает сохраняться на высоком уровне, рассказал «РИА Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«На Солнце зарегистрирована очередная вспышка X класса (предварительный балл – X1.8). Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени», – сказал он.
Вспышка стала третьим событием данной категории за последние сутки, рассказал Богачев. Предыдущие две вспышки, напомнил он, были зафиксированы 3 января в 14:39 и в ночь на 4 января.
1 января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 , а сегодня в первой половине дня прошла буря уровня G1, добавил Богачев. Геомагнитные возмущения ожидаются и в ближайшие сутки, добавил он.
30 декабря руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщил, что на Солнце фиксировался один из сильнейших в 2024 г. всплесков активности. Утром того дня произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Вспышки X уровня ранее были зарегистрированы на солнце 9 октября, а также 2 и 3 сентября.