На Солнце произошли три мощные вспышки

30 декабря руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщил, что на Солнце фиксировался один из сильнейших в 2024 г. всплесков активности. Утром того дня произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Вспышки X уровня ранее были зарегистрированы на солнце 9 октября, а также 2 и 3 сентября.