Ученые зафиксировали мощную вспышку на солнце
Ученые зафиксировали мощную вспышку на солнце 3 января, говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
«...В 14.39 мск <…> в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», – указано в сообщении.
30 декабря руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил «РИА Новости», что на Солнце фиксировался один из сильнейших в 2024 г. всплесков активности. По его словам, утром того дня произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X.