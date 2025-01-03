Ученые зафиксировали мощную вспышку на солнце

30 декабря руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил «РИА Новости», что на Солнце фиксировался один из сильнейших в 2024 г. всплесков активности. По его словам, утром того дня произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X.