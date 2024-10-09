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На Солнце произошла третья мощная вспышка

Ведомости

На Солнце случилась новая вспышка X уровня – третья за последнее время. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Излучение начало расти в ночь на 9 октября в 4:25 мск, максимум был достигнут в 4:58. Астрономы отмечают, что абсолютный балл на этот раз был не очень высокий (X1.8), но при этом снова был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность «промахнуться» мимо Земли. Выброс может ударить по планете в ночь на 12 октября.

Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад, что наводит ученых на мысль о будущих супер-вспышках. До этого область себя не проявляла, но центр все же проснулся точно в момент, когда добрался до направления на Землю.

«Вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало. Опять же, последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся. В целом, оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности», – заключили астрономы.

Две крупные вспышки на Солнце были зафиксированы 2 и 3 сентября. Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности за двое суток до первого события, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью. Вторая вспышка длилась 28 минут и сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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