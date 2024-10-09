На Солнце произошла третья мощная вспышка

Излучение начало расти в ночь на 9 октября в 4:25 мск, максимум был достигнут в 4:58. Астрономы отмечают, что абсолютный балл на этот раз был не очень высокий (X1.8), но при этом снова был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность «промахнуться» мимо Земли. Выброс может ударить по планете в ночь на 12 октября.