На Солнце произошла третья мощная вспышка
На Солнце случилась новая вспышка X уровня – третья за последнее время. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Излучение начало расти в ночь на 9 октября в 4:25 мск, максимум был достигнут в 4:58. Астрономы отмечают, что абсолютный балл на этот раз был не очень высокий (X1.8), но при этом снова был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность «промахнуться» мимо Земли. Выброс может ударить по планете в ночь на 12 октября.
Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад, что наводит ученых на мысль о будущих супер-вспышках. До этого область себя не проявляла, но центр все же проснулся точно в момент, когда добрался до направления на Землю.
«Вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало. Опять же, последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся. В целом, оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности», – заключили астрономы.
Две крупные вспышки на Солнце были зафиксированы 2 и 3 сентября. Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности за двое суток до первого события, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью. Вторая вспышка длилась 28 минут и сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне.