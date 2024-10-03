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Метеорологи зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце

Ведомости

На Солнце произошла мощная вспышка, сообщил Институт прикладной геофизики. Это вторая вспышка класса X за два дня.

Вспышка X9.0 произошла в 15:18 мск и длилась 28 минут. Она сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне.

Класс X является самым высоким по силе в рентгеновском излучении солнечной активности. Класс М классифицируется как средняя сила, С – слабая, А и В – почти незаметные. Последняя мощная вспышка X7.1 произошла 2 октября.

Сильные вспышки на Солнце предшествуют магнитным бурям. Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное.

При магнитной буре могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что вечером 3 октября на Землю обрушится магнитная буря. Она продлится двое суток, но спокойное состояние магнитосферы наступит только в начале следующей недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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