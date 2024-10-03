Метеорологи зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка, сообщил Институт прикладной геофизики. Это вторая вспышка класса X за два дня.
Вспышка X9.0 произошла в 15:18 мск и длилась 28 минут. Она сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне.
Класс X является самым высоким по силе в рентгеновском излучении солнечной активности. Класс М классифицируется как средняя сила, С – слабая, А и В – почти незаметные. Последняя мощная вспышка X7.1 произошла 2 октября.
Сильные вспышки на Солнце предшествуют магнитным бурям. Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное.
При магнитной буре могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что вечером 3 октября на Землю обрушится магнитная буря. Она продлится двое суток, но спокойное состояние магнитосферы наступит только в начале следующей недели.