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«Фобос»: на Землю обрушится магнитная буря

Ведомости

Магнитная буря начнется на Земле вечером 3 октября и продлится двое суток. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21:00 по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6:00 мск, магнитная буря станет сильной, класса G3», – написал он в Telegram.

Магнитная буря с «колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной» продлится до вечера 5 октября 21:00 мск. В воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле еще сохранит «слабые возмущения», и спокойное состояние магнитосферы наступит только в начале следующей недели.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное.

При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.

17 сентября лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о начале сильной магнитной бури, которая достигала уровня G4. Тогда из-за нее наблюдались полярные сияния в западном полушарии Земли – по всей Канаде вплоть до южной границы и в северных штатах США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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