«Фобос»: на Землю обрушится магнитная буря

«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21:00 по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6:00 мск, магнитная буря станет сильной, класса G3», – написал он в Telegram.