«Фобос»: на Землю обрушится магнитная буря
Магнитная буря начнется на Земле вечером 3 октября и продлится двое суток. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21:00 по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6:00 мск, магнитная буря станет сильной, класса G3», – написал он в Telegram.
Магнитная буря с «колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной» продлится до вечера 5 октября 21:00 мск. В воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле еще сохранит «слабые возмущения», и спокойное состояние магнитосферы наступит только в начале следующей недели.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное.
При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.
17 сентября лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о начале сильной магнитной бури, которая достигала уровня G4. Тогда из-за нее наблюдались полярные сияния в западном полушарии Земли – по всей Канаде вплоть до южной границы и в северных штатах США.