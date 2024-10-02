Астрономы зафиксировали исключительно крупный взрыв на Солнце
Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован в 1:20 мск в ночь на 2 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался всего один раз, в мае 2024 г. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7.
Астрономы также предполагают выброс солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва. Выброс может ударить по планете в ночь на 5 октября, однако с момента вспышки произошло пока слишком мало времени для точного прогноза. Активный центр, в котором произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около пяти суток.
Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности в последние двое суток, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью.
В феврале на Солнце также фиксировали мощную вспышку. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь.
В сентябре 2017 г. самая мощная – X9.3 балла – за последние тогда 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. В Центре космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук заявили, что мощность вспышки близка к максимально возможной.