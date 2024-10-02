Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Астрономы зафиксировали исключительно крупный взрыв на Солнце

Ведомости

Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован в 1:20 мск в ночь на 2 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался всего один раз, в мае 2024 г. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7.

Астрономы также предполагают выброс солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва. Выброс может ударить по планете в ночь на 5 октября, однако с момента вспышки произошло пока слишком мало времени для точного прогноза. Активный центр, в котором произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около пяти суток.

Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности в последние двое суток, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью.

В феврале на Солнце также фиксировали мощную вспышку. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь.

В сентябре 2017 г. самая мощная – X9.3 балла – за последние тогда 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. В Центре космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук заявили, что мощность вспышки близка к максимально возможной.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных