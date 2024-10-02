Астрономы зафиксировали исключительно крупный взрыв на Солнце

Астрономы также предполагают выброс солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва. Выброс может ударить по планете в ночь на 5 октября, однако с момента вспышки произошло пока слишком мало времени для точного прогноза. Активный центр, в котором произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около пяти суток.